مسار يستعيد نغمة انتصاراته بثلاثية على مودرن سبورت في دوري الكرة النسائية

انتهت منذ قليل المباراة التي تجمع بين فريقي الكرة النسائية لاندية مسار ومودرن سبورت ضمن منافسات الجولة التاسعة عشرة بطولة الدوري الممتاز.

وحقق فريق مسار بقيادة عبدالرحمن عايد فوزا مثيرا على نظيره مودرن سبورت بنتيجة ثلاثة اهداف مقابل هدف .

و استطاع نادي مسار أن يعيد نغمة انتصاراته مرة آخرى وذلك بعد تعادله أمام نظيره فريق وادي دجلة، في لقاء الذي جمع الفريقين الأحد الماضي، ضمن منافسات الجولة الثامنة عشرة بالدوري الممتاز لكرة القدم النسائية، على استاد وادي دجلة، لتكن هذه أولى المباريات التي لم يحقق فيها فريق مسار الفوز على منافسيه والتعادل معاهم.

ويتصدر فريق مسار للكرة النسائية، جدول ترتيب بطولة الدوري المصري للسيدات، بفارق 43 نقطة .

وجاءت مباريات دوري الكرة النسائية المصري اليوم كالأتي:

إنبي X الاتحاد السكندري

بيراميدز X اتحاد بسيون

الأهلي X المصري

الزمالك X الطيران

البنك الأهلي X المعادي واليخت

مسار X مودرن سبورت

بالم هيلز X وادي دجلة

زد X المقاولون العرب