المشدد 7 سنوات لسائق وعامل لاتهامهم بقتل شخص بالقليوبية

قضت محكمة جنايات شبرا الخيمة، الدائرة الخامسة، بالسجن المشدد لمدة 7 سنوات لسائق توك توك وعامل ديكورات لاتهامهم بقتل شخص طعنًا بسلاح أبيض، بدائرة قسم الخصوص بمحافظة القليوبية.

صدر الحكم برئاسة المستشار أحمد رفعت النجار، وعضوية المستشارين راغب محمد راغب رفاعي وأمير محمد عاصم، ومحمد يسري البيومي، وأمانة سر رضا جاب الله.

أحالت النيابة العامة المتهم:- "أحمد م ح ا" 24 سنة، سائق توك توك، و "محمد أ ع ع" 19 سنة، عامل ديكورات، في الجناية رقم 10629 لسنة 2024 الخصوص والمقيدة برقم 3215 لسنة 2024 كلي جنوب بنها، لأنهم في يوم 3/8/2024 المتهمان: بدائرة قسم الخصوص بمحافظة القليوبية قتلا المجني عليه أحمد عبد الحميد فؤاد عمداً مع سبق الإصرار.

بأن عقدا العزم على ذلك وبيتا النية واعدا لهذا الغرض سلاحين أبيضين (مطواتين) فأحتفظ كل بسلاحه ثم تحينا فرصة مواتية وما أن أبصراه بالطريق حتى أسرع إليه الأول وباغته بطعنة بسلاحه الأبيض في فخذه الايسر قاصداً من ذلك قتله والآخر الى جواره يشد من أزره ويحول بالقوة دون غوث المجني عليه ووكزه بسلاحه الأبيض ليمكن الأول من الظفر به فأحدثا به الإصابات المبينة بتقرير الصفة التشريحية التي أودت بحياته على النحو المبين بالتحقيقات.

وتابع أمر الإحالة أنه احرزا بغير ترخيص سلاح أبيض (مطواه)، وأن المتهم الثاني: ضرب المجني عليه محمود عبد الحميد فؤاد مع سبق الاصرار بأن بيت النية وعقد العزم علي ذلك، وما ان شاهده حتى قام بالتعدي عليه مستخدما في ذلك سلاح أبيض (مطواه) بأن سدد له طعنه بوجهه فأحدث به الإصابات الموصوفة بالتقرير الطبي الشرعي التي أعجزته عن أشغاله مدة تزيد عن عشرين يوماً كان قصده أن يحول دون إغاثته شقيقه المجني عليه أحمد عبد الحميد فؤاد على النحو المبين بالتحقيقات.