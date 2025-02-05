مصدر أمني: جماعة الإخوان الإرهابية تواصل ترويج الفيديوهات القديمة

نفى مصدر أمني، صحة ما ورد بمقطع فيديو تم تداوله بإحدى المنابر الإعلامية الموالية لجماعة الإخوان الإرهابية يتضمن إدعاء أحد العناصر الإجرامية سبق اتهامه فى 23 قضية جنائية بقيام أحد رجال الشرطة بالإسكندرية بضبط شقيقه دون وجه حق.



وأكد المصدر أن مقطع الفيديو المشار إليه "قديم" سبق تداوله خلال شهر نوفمبر العام الماضى.

وتم نشر بيان بحقيقة الواقعة على الصفحة الرسمية لوزارة الداخلية فى حينه. والتى تتمثل فى ضبط شقيق المذكور لمحاولته التعدي على إحدى الفتيات تحت تهديد السلاح، وتم ضبط القائم على النشر لادعائه الكاذب واتخاذ الإجراءات القانونية حياله.

وأوضح أن دأب جماعة الإخوان الإرهابية على إعادة نشر مقاطع فيديو قديمة والزعم بكونها حديثة، وتبنيها ادعاءات عناصر إجرامية يأتي في إطار محاولاتها اليائسة لإثارة البلبلة ويؤكد على حالة الإفلاس التى تمر بها الجماعة وهو ما يعيه الشعب المصري.