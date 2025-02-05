رئيس الوزراء: نواصل جهود تأمين السلع لضمان استقرار الأسعار خلال رمضان

أكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أن الحكومة تعمل بكل جهد لتأمين احتياجات المواطنين خلال شهر رمضان المبارك، حيث تتابع على مدار اليوم كافة الملفات المتعلقة بتوافر السلع واستقرار الأسعار.

وخلال مؤتمر صحفي بعد الاجتماع الأسبوعي للحكومة، عرضته قناة "إكسترا نيوز"، أشار مدبولي إلى التنسيق المستمر بين جميع الوزارات المعنية لمتابعة تأمين السلع الأساسية، لضمان توافرها في الأسواق بأسعار مناسبة، مما يساهم في توفير الراحة للمواطنين خلال الشهر الفضيل.

وأضاف مدبولي أن الحكومة قامت بالتنسيق مع القطاع الخاص ومنظمات المجتمع المدني للاستعداد لشهر رمضان، حيث بدأت الحكومة منذ بداية فبراير في فتح المعارض على مستوى المحافظات بالتعاون مع مجلس المحافظين، بهدف توفير السلع بأسعار مخفضة للمواطنين.

وفيما يتعلق بالجانب المالي، أشار مدبولي إلى أنه تم التنسيق مع وزير المالية لتأمين كل المخصصات المالية اللازمة لتوفير السلع، مؤكدًا أنه لا توجد أي مشكلات في هذا الشأن، مشيرًا إلى اجتماعه مع مجلس أمناء التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، مؤكداً على أهمية الشراكة بين الدولة والمجتمع المدني في هذه الجهود.