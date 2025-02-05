ads
الأربعاء 05 فبراير 2025
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة سبورت

في مباراة مثيرة.. الزمالك يتعادل إيجابيًا مع الطيران في دوري الكرة النسائية

لاعبات فريق الزمالك
لاعبات فريق الزمالك
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

تعادل فريق الكرة النسائية لنادي الزمالك بقيادة عادل حسين المدير الفني مع نظيره فريق الطيران، في المباراة المثيرة التي جمعت بينهم ضمن منافسات الجولة التاسعة عشرة بطولة الدوري الممتاز.


وسعى فريق الكرة النسائية لنادي الزمالك،  لمواصلة نغمة انتصاراته بالفوز ، لكن استطاع نادي الطيران الاستحواذ على الكرة والتعادل بنتيجة ٢-٢، ضمنت له الحصول على نقطة في ترتيب جدول البطولة.

وكان قد نجح فريق الكرة النسائية لنادي الزمالك، في آخر مواجهة له أمام بالم هيلز بالفوز بـ 10 أهداف دون تلقي شباكه اي أهداف.


وجاءت مباريات دوري الكرة النسائية المصري اليوم كالأتي: 
إنبي X الاتحاد السكندري 
بيراميدز X اتحاد بسيون 
الأهلي X المصري 
الزمالك X الطيران 
البنك الأهلي X المعادي واليخت 
مسار X مودرن سبورت 
بالم هيلز X وادي دجلة 
زد X المقاولون العرب

الكرة النسائي الزمالك الطيران فريق الكرة النسائية مباريات دوري الكرة النسائية دوري الكرة النسائية الدوري