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الأربعاء 05 فبراير 2025
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

الأخبار

ضبط المتهمين بفبركة فيديو خطف الأطفال في القليوبية

المتهمين
المتهمين
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تمكنت الأجهزة الأمنية اليوم من  كشف حقيقة تداول مقطع فيديو يتضمن إدعاء شخصان وكريمة أحدهما بتعرض الأخيرة لمحاولة خطف حال سيرها بإحدى قرى محافظة القليوبية وتحذيرهم المواطنين من انتشار حالات خطف الأطفال بالمحافظة.
 جاء ذلك فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لكشف ملابسات تداول مقطع فيديو بمواقع التواصل الاجتماعى يظهر خلاله شخصان وكريمة أحدهما والإدعاء بقيام 3 أشخاص يستقلون مركبة "توك توك" بمحاولة خطف الأخيرة حال سيرها بدائرة مركز شرطة القناطر الخيرية بالقليوبية وتحذيرهم المواطنين من انتشار حالات خطف الأطفال بالمنطقة المشار إليها.
بالفحص تبين عدم وجود أية بلاغات فى هذا الشأن وعدم صحة ما تم تداوله ، وتم تحديد وضبط ( القائم على نشر مقطع الفيديو - الفتاة الظاهرة بمقطع الفيديو – والد الفتاة المشار إليها - جميعهم مقيمين بدائرة قسم شرطة القناطر الخيرية) .. وبمواجهتهم أقروا باختلاقهم الواقعة وعدم صحة ما ورد بمقطع الفيديو ، وقيام الأول بدفعهم لتصوير المقطع المشار إليه ونشره على صفحته بمواقع التواصل الإجتماعى للحصول على نسبة مشاهدة عالية وتحقيق مكاسب مادية، تم إتخاذ الإجراءات القانونية.

وزارة الداخلية مقطع فيديو إنتشار حالات خطف الأطفال بالمحافظة