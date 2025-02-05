مصرع طالب وإصابة اثنين آخرين في حادث تصادم أعلى محور 26 يوليو

لقي طالب مصرعه، بينما أصيب اثنان آخران بكسور وسحجات متفرقة بالجسم، إثر حادث تصادم أثناء قيادتهم دراجة بخارية أعلى محور 26 يوليو بدائرة مركز شرطة كرداسة بالجيزة.

تلقت غرفة عمليات النجدة بمديرية أمن الجيزة، بلاغا بوقوع حادث تصادم نتيجة اختلال عجلة القيادة بيد قائد دراجة بخارية ما أدى إلى اصطدامه بالأرض ووفاته في الحال، بينما أصيب مرافقاه بكسور وكدمات متفرقة بدائرة مركز شرطة كرداسة.

وانتقلت الأجهزة الأمنية إلى موقع الحادث، وتم نقل الجثة إلى المستشفى تحت تصرف النيابة العامة، فيما تم نقل المصابين إلي المستشفى لتلقي العلاج اللازم.

وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة وتولت النيابة العامة مباشرة التحقيقات.