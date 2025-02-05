ضبط المتهم بفيديو تتبع إحدى السيدات ومحاولته دخول الشقة خلفها بالجيزة

تمكنت الأجهزة الأمنية اليوم من كشف ملابسات تداول مقطع فيديو عبر مواقع التواصل الإجتماعى بشأن قيام شخص بتتبع إحدى السيدات ومحاولته دخول الشقة خلفها بالجيزة.





جاء ذلك فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لكشف ملابسات تداول مقطع فيديو عبر مواقع التواصل الإجتماعى يتضمن قيام شخص بتتبع سيدة حال دلوفها العقار محل سكنها ومحاولته دخول شقتها.

بالفحص تبين عدم ورود أية بلاغات فى هذا الشأن ، وأمكن تحديد السيدة الظاهرة بمقطع الفيديو ( مقيمة بمنطقة حدائق الأهرام بالجيزة ) وبسؤالها أفادت أنه بتاريخ 4 الجارى وحال عودتها لمسكنها تلاحظ لها قيام أحد الأشخاص بتتبعها ودلوفه للعقار محل سكنها ومحاولته دفع باب شقتها ، إلا أنها تمكنت من غلق الباب وفر هارباً .. فقامت بنشر الفيديو المشار إليه على مواقع التواصل الإجتماعى ولم تتقدم ببلاغ فى هذا الشأن .

تم تحديد المذكور وضبطه (عاطل - مقيم بمنطقة الطالبية) وبسؤال أهليته أفادوا بأنه مصاب بتأخر وإعاقة ذهنية وسابقة ضبطه بمعرفة بعض الأهالى فى واقعة مماثله وتم صرفه لحالته المرضية، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

