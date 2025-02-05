ads
الأربعاء 05 فبراير 2025
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

حوادث وقضايا

النائب العام يستقبل رئيس نيابات استئناف القاهرة لعرض الكشوف ربع السنوية بدائرة نيابته

اللقاء
اللقاء
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

استقبل النائب العام المستشار محمد شوقي، يومي الثلاثاء والأربعاء الموافقان الرابع والخامس من شهر فبراير، رئيسَ الاستئناف القائم بأعمال المحامي العام الأول لنيابة استئناف القاهرة، والمحامين العموم الأُوَل والمحامين العموم لنياباتها الكلية، حيث عرضوا على النائب العام الكشوف ربع السنوية، ونسبة إنجاز القضايا عن تلك الفترة وعن عام 2024، وكل ما يتعلق بأعمال النيابات من حيث التصرف في المضبوطات وتنفيذ الأحكام.

وأثنى النائب العام على الجهد المبذول منهم في أدائهم لمهام عملهم، وارتفاع نسب الإنجاز لقضايا التحقيق والإيراد، على نحو يحقق العدالة الناجزة، لا سيما قضايا السنوات السابقة التي شهدت طفرة غير مسبوقة.

استئناف القاهرة العدالة الناجزة النائب العام المستشار النائب العام المستشار محمد شوقي المستشار محمد شوقي الكلية المحامي العام الأول المحامي العام غير مسبوقة