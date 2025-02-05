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الأربعاء 05 فبراير 2025
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

حوادث وقضايا

أثناء الاستحمام.. مصرع زوجين اختناقًا بالغاز في أكتوبر

أرشيفية
أرشيفية
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لقي زوجان مصرعهما داخل حمام شقتهما إثر اختناقهما بغاز السخان أثناء الاستحمام بمدينة 6 أكتوبر بالجيزة.

تلقى المقدم كريم سمير رئيس مباحث قسم أكتوبر ثانٍ بمديرية أمن الجيزة، بلاغا يفيد بوفاة زوجين داخل شقة سكنية بدائرة القسم، وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية إلى محل البلاغ، وبالفحص تبين العثور علي جثتي "ياسين"، 26 عامًا، وزوجته "شيماء"، 25 عامًا، داخل حمام شقتهما، وبعمل التحريات تبين انهما تعرضا للإختناق نتيجة تسرب غاز السخان، ما أدى إلى وفاتهما في الحال، وجرى نقل الجثتين إلى المستشفى تحت تصرف النيابة العامة.

وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة وتولت النيابة العامة مباشرة التحقيقات.

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