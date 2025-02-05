الرئيس الفلسطيني وملك الأردن يؤكدان رفض التهجير ويدعوان لحل عادل وشامل

جدد الرئيس الفلسطيني محمود عباس والعاهل الأردني الملك عبد الله الثاني رفضهما الكامل لأي مخططات تهدف إلى تهجير الفلسطينيين، مؤكدين التزامهما بمبادرة السلام العربية كأساس لحل القضية الفلسطينية، حسبما أفادت قناة "القاهرة الإخبارية"، في نبأ عاجل.

وخلال لقائهما، شدد الرئيس الفلسطيني على ضرورة تحمّل المجتمع الدولي مسؤولياته لإلزام الاحتلال الإسرائيلي بوقف عدوانه المستمر ضد الشعب الفلسطيني.

من جانبه، أكد الملك عبد الله الثاني ضرورة وقف الاستيطان ورفض ضم الأراضي الفلسطينية وتهجير سكانها، كما أشار إلى استمرار التنسيق الوثيق بين الأردن والأشقاء من أجل التوصل إلى تهدئة شاملة.