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الأربعاء 05 فبراير 2025
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

فضائيات

الرئيس الفلسطيني وملك الأردن يؤكدان رفض التهجير ويدعوان لحل عادل وشامل

الرئيس الفلسطيني
الرئيس الفلسطيني محمود عباس والعاهل الأردني الملك عبد الله
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جدد الرئيس الفلسطيني محمود عباس والعاهل الأردني الملك عبد الله الثاني رفضهما الكامل لأي مخططات تهدف إلى تهجير الفلسطينيين، مؤكدين التزامهما بمبادرة السلام العربية كأساس لحل القضية الفلسطينية، حسبما أفادت قناة "القاهرة الإخبارية"، في نبأ عاجل.

وخلال لقائهما، شدد الرئيس الفلسطيني على ضرورة تحمّل المجتمع الدولي مسؤولياته لإلزام الاحتلال الإسرائيلي بوقف عدوانه المستمر ضد الشعب الفلسطيني.

من جانبه، أكد الملك عبد الله الثاني ضرورة وقف الاستيطان ورفض ضم الأراضي الفلسطينية وتهجير سكانها، كما أشار إلى استمرار التنسيق الوثيق بين الأردن والأشقاء من أجل التوصل إلى تهدئة شاملة.

الرئيس الفلسطيني محمود عباس والعاهل الأردني الملك عبد الله الثاني تهجير الفلسطينيين