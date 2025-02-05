اتحاد الغوص والإنقاذ يعلن خطة النشاط للموسم الجديد

أعلن الاتحاد المصري للغوص والإنقاذ برئاسة كابتن سامح الشاذلي عن خطة النشاط المحلي والدولي للاتحاد ل موسم 2025-2026.

يبدأ الاتحاد المصرى للغوص والانقاذ الموسم الرياضى ببطولات افرع الاتحاد ( القاهرة - الاسكندرية - الاسماعيلية - بور سعيد ) والتى ستقام طبقا للمواعيد التالية :

انطلق الموسم المحلي ببطولة فرع القاهرة للسباحة بالزعانف التي أقيمت خلال الفترة من 28 يناير الى 6 فبراير بحمام سباحة هيئة استاد القاهرة الدولى .

يليها بطولة فرع بور سعيد للسباحة بالزعانف خلال الفترة من 8 الى 13 فبراير بحمام سباحة المدينة الرياضية .

وتختتم بطولات الأفرع ببطولة فرع الاسماعيلية للسباحة بالزعانف خلال الفترة من 15 الى 20 فبراير بحمام سباحة نادى هيئة قناة السويس .

ثم بطولة فرع الاسكندرية للسباحة بالزعانف خلال الفترة من 17 الى 26 فبراير بحمام سباحة المركز الاوليمبى .

فيما تقام بطولة كأس مصر للسباحة بالزعانف مسافات قصيرة "المرحلة الاولى" للمراحل 15 سنة وحتى العمومى رجال وآنسات خلال الفترة من 9 الى 13 ابريل بحمام سباحة المدينة الشبابية بمدينة شرم الشيخ .

يليها بطولة كأس مصر للسباحة بالزعانف مسافات قصيرة "المرحلة الثانية" للمراحل 13-12-11 سنة ناشئين وناشئات خلال الفترة من 23 الى 26 مايو بحمام سباحة المركز الاوليمبى بالاسكندرية .

ويختتم الموسم المحلي ببطولة كأس مصر للسباحة بالزعانف مسافات طويلة "المرحلة الثالثة" لجميع المراحل السنية خلال شهر يونيه 2025 بمركز تدريب المنتخبات القومية بالاسكندرية .

النشاط الدولي:

يفتتح الاتحاد المصري للغوص والإنقاذ النشاط الدولي لعام 2025 بخوض منافسات دورة ألعاب العالمية World Games 2025 المقامة خلال الفترة من 26 الى 31 مارس في الصين وذلك بمشاركة كلاً من :

السباحة ندى مجدى ابو مسلم، والسباح طارق حسن السيد، وذلك بناءً على نتائجهم المتميزة خلال مشاركتهم ضمن المنتخب القومى للسباحة بالزعانف فى بطولات العالم التى أقيمت خلال عامى ٢٠٢٤/٢٠٢٣.

وتعد مشاركة السباحة في هذه البطولة خطوة هامة للعبة حيث تعد دورة الألعاب العالمية World Games 2025 كدورة أوليمبية للاتحادات الغير أوليمبية .

واستمرارا لنشاط الاتحاد المصري للغوص والإنقاذ على المستوى الدولي ودليلاً على ثقة الاتحاد الدولي في قدرات مصر التنظيمية تستضيف مصر اجتماعات الجمعية العمومية للاتحاد الدولى للغوص CMAS بمدينة شرم الشيخ خلال الفترة من 7 الى 11 مايو 2025 وذلك بعد نجاح مصر فى تنظيم اجتماع الجمعية العمومية السابقة خلال عام 2021 بحضور 100 عضو من ممثلى الاتحادات الرياضية أعضاء الاتحاد الدولى للغوص .

ويخوض المنتخب القومى للسباحة بالزعانف " للناشئين والاساتذة" بطولة العالم والتى ستقام خلال الفترة من 13 الى 24 يونيو باليونان، وسيتم اختيار السباحين المشاركين بالبطولة من خلال نتائج بطولة كأس مصر للسباحة بالزعانف .

كما سيشارك المنتخب القومى للسباحة بالزعانف فى البطولة العربية والافريقية والتى ستقام خلال الفترة من 2 الى 7 سبتمبر بتونس .

ويختتم موسم البطولات الدولية باستضافة مصر ل بطولة العالم للسباحة بالزعانف للمياه المفتوحة في مارينا العلمين خلال الفترة من 7 الى 13 اكتوبر 2025.

ويختتم الاتحاد المصري للغوص والإنقاذ هذا العام بحدث غاية في الأهمية وهو استضافة المؤتمر العالمى للحد من حوادث الغرق "WCDP 2025" ليقام بمدينة شرم الشيخ خلال الفترة من 17 الى 24 نوفمبر 2025 بناءً على تكليف الاتحاد الدولى للانقاذ ILS تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسى.