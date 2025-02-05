المشدد 10 سنوات لعامل لاتهامه بالتعدي على طفلة وأخذ قبلة بالإجبار بالقليوبية

قضت محكمة جنايات شبرا الخيمة، الدائرة الخامسة، بالسجن المشدد 10 سنوات لعامل لاتهامه بالتعدي على طفلة وأخذ قبلة بالإجبار، كما حكمت بحبس المتهم 5 سنوات لحيازته مواد مخدرة بدائرة قسم شرطة الخصوص بمحافظة القليوبية.



صدر الحكم برئاسة المستشار أحمد رفعت النجار، وعضوية المستشارين راغب محمد راغب رفاعي وأمير محمد عاصم، ومحمد يسري البيومي، وأمانة سر رضا جاب الله.

أحالت النيابة العامة المتهم "خليل.م.خ.م" - 24 سنة المهنة عامل - في القضية رقم 15531 لسنة 2024 قسم الخصوص والمقيدة برقم 2980 لسنة 2024 كلي جنوب بنها، لأنه في يوم 11 / 10 / 2024 بدائرة قسم شرطة الخصوص محافظة القليوبية هتك عرض المجنى عليها الطفلة "شمس.ا.م.ب" التي لم تجاوز سن الثانية عشر سنة بغير قوة او تهديد على النحو المبين بالتحقيقات، كما حاز واحرز مواد مخدرة.

أكدت تحريات الرائد محمد أحمد يحيي محمود - معاون مباحث قسم شرطة الخصوص إلى صحة الواقعة على النحو الوارد بأقوال المجنى عليها وعزي قصد المتهم من ذلك هتك عرض المجني عليها.