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الأربعاء 05 فبراير 2025
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة سبورت

جروس يخصص فقرة فنية وخططية للاعبي الزمالك

مران الزمالك
مران الزمالك
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خصص الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك فقرة فنية متنوعة للاعبين خلال المران الذي أقيم مساء اليوم الأربعاء على ملعب النادي، استعداداً لمواجهة الإسماعيلي المُقبلة في مسابقة الدوري الممتاز.
وأدى لاعبو الفريق العديد من الجوانب التكتيكية الخاصة تحت قيادة السويسري كريستيان جروس المدير الفني للفريق.
وحرص المدير الفني وجهازه المعاون على منح اللاعبين التعليمات الفنية خلال هذه الفقرة.
وخاض لاعبو الفريق تقسيمة فنية في جزء من الملعب تم خلالها تطبيق كل الأفكار الخططية التي تم التدريب عليها.
ويستعد فريق الزمالك لمواجهة الإسماعيلي، المقرر لها يوم الجمعة المُقبل في الجولة الثانية عشرة  لمسابقة الدوري الممتاز والتي ستقام باستاد السلام.

جروس الزمالك فقرة فنية وخططيه الزمالك يستعد للاسماعيلى الإسماعيلي