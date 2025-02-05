تدريبات تأهيلية و بدنية للاعبي الزمالك استعدادًا للإسماعيلي

خاض لاعبو الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، فقرة تدريبات تأهيلية خاصة خلال المران الذي أقيم مساء اليوم الأربعاء على ملعب النادي، استعداداً لمواجهة الإسماعيلي المُقبلة في مسابقة الدوري الممتاز.

وقام لاعبو الفريق بأداء العديد من التدريبات التأهيلية المتنوعة تحت قيادة شيخ بوزيان مدرب الأحمال بالفريق، بالإضافة خوض فقرة باستخدام الكرة.

وحرص السويسري كريستيان جروس المدير الفني للفريق على متابعة الفقرة التأهيلية، والاطمئنان على حالة اللاعبين قبل المباراة المقبلة أمام الإسماعيلي.

ويستعد فريق الزمالك لمواجهة الإسماعيلي، المقرر لها يوم الجمعة المُقبل في الجولة الثانية عشرة لمسابقة الدوري الممتاز والتي ستقام باستاد السلام.