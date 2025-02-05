جامعة قناة السويس تنظم زيارة للطلاب الوافدين إلى معرض الكتاب للكتاب

نظّمت جامعة قناة السويس زيارة لعدد من طلابها الوافدين إلى معرض القاهرة الدولي للكتاب في دورته السادسة والخمسين، وذلك برعاية الدكتور ناصر سعيد مندور، رئيس الجامعة.

وبإشراف عام الدكتور محمد عبد النعيم عثمان، نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، و الدكتور محمد سعد زغلول، نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث.

وبإشراف الدكتور محمد الحماحمي، المنسق العام للوافدين بالجامعة.

هذا وأكد الدكتور ناصر سعيد مندور أن الجامعة تحرص على تقديم كافة الخدمات والفرص التي تعزز تجربة الطلاب الوافدين، سواء داخل الحرم الجامعي أو من خلال المشاركات والزيارات الخارجية.

وأشار إلى أن هذه الزيارة تأتي في إطار دعم الأنشطة الثقافية والمعرفية للطلاب الوافدين، بما يسهم في دمجهم داخل المجتمع الأكاديمي المصري وتعزيز تواصلهم مع الحركة الثقافية في البلاد.

من جانبه، دعا الدكتور محمد عبد النعيم عثمان جميع الطلاب الوافدين في مرحلة البكالوريوس إلى المشاركة الفاعلة في الأنشطة الطلابية المختلفة التي توفرها الجامعة، موضحًا أن عدد الطلاب الوافدين الملتحقين بمرحلة البكالوريوس في مختلف كليات الجامعة يبلغ 547 طالبًا من دول متعددة، مما يعكس التنوع الثقافي الذي تحتضنه الجامعة.

كما شدد الدكتور محمد سعد زغلول على أهمية مشاركة الطلاب الوافدين في جميع الفعاليات التي تنظمها الجامعة، سواء الأكاديمية أو الثقافية، نظرًا لدورها في تعزيز اندماجهم وتوسيع آفاقهم العلمية والثقافية.

وأوضح أن الجامعة تحتضن 266 طالبًا وافدًا في مرحلة الدراسات العليا بمختلف التخصصات، مما يعزز من دورها كمؤسسة أكاديمية دولية تسهم في تطوير البحث العلمي وتبادل المعرفة.

تأتي هذه الزيارة في إطار رؤية الجامعة لدعم الأنشطة الثقافية للطلاب الوافدين، وإتاحة الفرصة لهم للتفاعل مع الفعاليات الكبرى التي تعكس تطور المشهد الثقافي والمعرفي في مصر.