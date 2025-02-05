رغم انتقاله إلى مانشستر سيتي.. مرموش يتوج بجائزة لاعب الشهر في فرانكفورت

أعلن نادي آينتراخت فرانكفورت الألماني فوز نجمه السابق، المصري عمر مرموش، بجائزة أفضل لاعب في النادي عن شهر يناير الماضي، وذلك رغم انتقاله إلى مانشستر سيتي الإنجليزي خلال فترة الانتقالات الشتوية الجارية.

تألق مرموش اللافت في مباريات آينتراخت فرانكفورت خلال شهر يناير، وتسجيله هدفين وصناعته هدفين آخرين، جعلاه يحصد جائزة لاعب الشهر في النادي الألماني.

مرموش يتوج بجائزة أفضل لاعب في آينتراخت فرانكفورت

تعتبر هذه هي المرة الثالثة التي يفوز بها مرموش بجائزة لاعب الشهر في النادي مع آينتراخت فرانكفورت هذا الموسم.

انضم عمر مرموش إلى آينتراخت فرانكفورت في صيف 2023 قادمًا من فولفسبورج، ولعب هذا الموسم 17 مباراة في الدوري الألماني، سجل خلالها 15 هدفًا وصنع 9 أهداف.

انتقل مرموش إلى نادي مانشستر سيتي الإنجليزي خلال الميركاتو الشتوي المنقضي بعقد يمتد لـ4 سنوات ونصف، في صفقة قدرت بمبلغ 75 مليون يورو كقيمة أساسية، بالإضافة إلى 5 ملايين يورو أخرى كحوافز ومتغيرات إضافية.

وأصبح عمر مرموش أول لاعب مصري يخوض مباراة رسمية مع مانشستر سيتي في تاريخ الدوري الإنجليزي الممتاز، بعدما لعب أمام تشيلسي في الجولة الثالثة والعشرين من البريميرليج.