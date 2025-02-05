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الأربعاء 05 فبراير 2025
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة سبورت

عبدالله السعيد يواصل البرنامج التأهيلي على هامش مران الزمالك

عبدالله السعيد
عبدالله السعيد
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يواصل عبد الله السعيد لاعب وسط الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، برنامجه التأهيلي الموضوع له لتجهيزه للمشاركة بشكل طبيعي في التدريبات الجماعية خلال الفترة المُقبلة.

ويؤدي عبد الله السعيد برنامجاً تأهيلياً خاصاً خلال الفترة الحالية، تحت إشراف الجهاز الطبي، في ظل الإصابة التي يعاني منها 
وكانت عبارة عن آلام أسفل الظهر وفي عضلة السمانة.

ومنح الجهاز الفني للفريق بقيادة السويسري كريستيان جروس راحة للاعب من التدريبات الجماعية خلال هذه الفترة حتي يتم تجهيزه بالشكل الأمثل للمشاركة في التدريبات.

ويستعد فريق الزمالك لمواجهة الإسماعيلي، المقرر لها يوم الجمعة المُقبل في الجولة الثانية عشرة  لمسابقة الدوري الممتاز والتي ستقام باستاد السلام.

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