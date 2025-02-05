ads
الأربعاء 05 فبراير 2025
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

بوابة العرب

رئيس الوزراء البريطاني: يجب السماح للفلسطينيين بأن يكون لهم وطن

رئيس الوزراء البريطاني كير
رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

قال رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر، خلال حديثه في البرلمان بلندن، إنه يجب السماح للفلسطينيين بأن يكون لهم وطن، بحسب ما ذكرت صحيفة "الجارديان" البريطانية اليوم الأربعاء.

وأضاف: "القضية الأكثر أهمية بشأن وقف إطلاق النار هي، من الواضح أنها مستدامة، ونراها تمر عبر المراحل، وهذا يعني أن الرهائن الباقين سيتم إطلاق سراحهم، والمساعدة التي تمس الحاجة إليها ستصل إلى غزة بسرعة وبالحجم المطلوب."

وتابع: "لدي من الأسابيع القليلة الماضية صورتان ثابتتان في ذهني، الأولى هي صورة إميلي داماري التي عادت إلي والدتها، والتي وجدتها مؤثرة للغاية، والثانية هي صورة آلاف الفلسطينيين وهم يسيرون بين الأنقاض في محاولة للعثور على منازلهم في غزة."

وأكد: "يجب السماح لهم بأن يكون لهم وطن، و يجب السماح لهم بإعادة البناء، ويجب أن نكون معهم في إعادة البناء هذه، في الطريق إلى حل الدولتين."

رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر فلسطينيين وطن وقف اطلاق النار الرهائن غزة إعادة البناء حل الدولتين