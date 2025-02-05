رئيس الوزراء البريطاني: يجب السماح للفلسطينيين بأن يكون لهم وطن

قال رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر، خلال حديثه في البرلمان بلندن، إنه يجب السماح للفلسطينيين بأن يكون لهم وطن، بحسب ما ذكرت صحيفة "الجارديان" البريطانية اليوم الأربعاء.

وأضاف: "القضية الأكثر أهمية بشأن وقف إطلاق النار هي، من الواضح أنها مستدامة، ونراها تمر عبر المراحل، وهذا يعني أن الرهائن الباقين سيتم إطلاق سراحهم، والمساعدة التي تمس الحاجة إليها ستصل إلى غزة بسرعة وبالحجم المطلوب."

وتابع: "لدي من الأسابيع القليلة الماضية صورتان ثابتتان في ذهني، الأولى هي صورة إميلي داماري التي عادت إلي والدتها، والتي وجدتها مؤثرة للغاية، والثانية هي صورة آلاف الفلسطينيين وهم يسيرون بين الأنقاض في محاولة للعثور على منازلهم في غزة."

وأكد: "يجب السماح لهم بأن يكون لهم وطن، و يجب السماح لهم بإعادة البناء، ويجب أن نكون معهم في إعادة البناء هذه، في الطريق إلى حل الدولتين."