محافظ القليوبية يعتمد نتيجة الشهادة الإعدادية بنسبة نجاح 81.3 %

اعتمد المهندس أيمن عطية محافظ القليوبية نتيجة امتحان الشهادة الإعدادية للفصل الدراسي الأول للعام الدراسي الحالي بنسبة 81.3 %.

كما اعتمد المحافظ نتيجة الإعدادية المهنية بنسبة 86.8% بحضور مصطفى عبده وكيل وزارة التربية والتعليم بالمحافظة وإسلام عبد الفتاح رئيس كنترول الإعدادية.

وهنأ محافظ القليوبية الطلبة والطالبات الناجحين، متمنيا لهم دوام التوفيق والتقدم، مقدما الشكر لمديرية التربية والتعليم، وهيئة التدريس والعاملين بها، لجهودهم المتميزة.

وأكد ان الفترة القادمة ستشهد افتتاح العديد من المدارس بمراكز ومدن المحافظة، لخفض الكثافة والحد من الفترات في سبيل الوصول إلى خدمات تعليمية متميزة، بالإضافة إلى الاهتمام بالانشطة المدرسية، وتشجيع الموهوبين والمبتكرين من أبناء المحافظة.

ومن جانبه أكد وكيل وزارة التربية والتعليم، أن عدد من تقدموا لأداء الامتحانات (122926) طالبا وطالبة وعدد (3330) طالبا وطالبة للإعدادية المهنية وعدد (8) طلاب مكفوفين وعدد (41) لطلاب الصم وضعاف السمع ، والحاضر منهم 119712 طالب وطالبة اعدادية عامة و2506 اعدادية مهنية.