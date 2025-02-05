دفن جثة سوداني سقط من الطابق السابع في الطالبية

صرحت النيابة العامة بجنوب الجيزة، بدفن جثة أحد الأشخاص يحمل جنسية دولة السودان، لقي مصرعه عقب سقوطها من الطابق السابع داخل بئر الاسانسير بدائرة قسم شرطة الطالبية.

تلقي ضباط مباحث قسم شرطة الطالبية بمديرية أمن الجيزة، بلاغاً بسقوط أحد الأشخاص داخل بئر أسانسير بعقار كائن بدائرة القسم.

وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية إلى محل البلاغ، وبالفحص تبين أنه أثناء محاولة استقلال مسن يحمل جنسية دولة السودان الاسانسير من الطابق السابع لم يجد الاسانسير وسقط في البئر متوفيا، جري نقل الجثة إلي ثلاجة المستشفى تحت تصرف النيابة العامة.

وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة وتولت النيابة العامة مباشرة التحقيقات.