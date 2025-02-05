جنايات أسيوط تقضي بالأشغال الشاقة المؤبد لـ 9 تجار مخدرات

أصدرت محكمة جنايات اسيوط اليوم الحكم بمعاقبة 9متهمين من تجار المخدرات بمركز الغنايم حضوريا بالسجن المؤبد 25 عام على كلا من ابراهيم .م.ع. وعز. ز. م. ع. ومحمد .ز. م. ع. وعبدالظاهر ع. ع. وعمرو .ع. م. ع. وعماد ع. م. ع.وزكريا .م.ز. م واحمد ع .ع. وذكى .ع. ذ. بالسجن المؤبد وغرامة مائة ألف جنيه لكلا منهم وذلك القضية رقم 2059لسنة 2024جنايات الغنايم صدر الحكم برئاسة المستشار محمد فتحى صادق رئيس الدائرة وعضوية المستشارين عماد بودى ومحمد ابراهيم صقر نواب رئيس المحكمة

ترجع وقائع القضية إلى معلومات للمقدم حسام نجيب رئيس مباحث الغنايم تفيد ازدهار نشاط عدد من تجار المخدرات وتوسيع دائرة نشاطهم وبعرض المعلومات علي العقيد أحمد حربي رئيس فرع بحث الجنوب واللواء محمد عزت مدير المباحث الجنائية امر بسرعة تجهيز حمله امنية لضبط المتهمين حيث تم تشكيل قوة أمنية ضمت العميد مصطفي حسن رئيس مباحث المديرية والعقيد أحمد حربي رئيس فرع البحث وعدد من ضباط الامن المركزي والامن العام باشراف العميد شريف ابوالنجا رئيس فرع الامن العام و بمداهمة منازل المطلوبين قاموا بإطلاق اعيرة نارية علي الشرطة والذين قاموا بمبادلتهم الاعيرة النارية وفرض كردونات أمنية حول منازلهم مما اسفر عن ضبطهم وضبط المواد المخدرة والأسلحة النارية والتي كانت عبارة عن ثلاثة اجولة من نبات مخدر البانجو ومائة طرية حشيش وعشرة بنادق آلية وخمسة بنادق خرطوش.



تحرر محضر بالواقعة وبالعرض علي النيابة العامة التي قررت إحالة المتهمين للمحكمة التي أصدرت حكمها السابق.