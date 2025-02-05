باكستان تؤكد التزامها بدعم نضال الشعب الكشميري

صرح رئيس وزراء جمهورية باكستان الإسلامية محمد شهباز شريف خلال كلمته اليوم الموافق 5 فبراير 2025 بمناسبة يوم التضامن مع كشمير أن باكستان حكومة وشعبًا تجدد التزامها الثابت بدعم نضال الشعب الكشميري المشروع من أجل حقه في تقرير المصير.

وأكد أن هذا الحق يعد مبدأ أساسيًا في القانون الدولي ،إلا أن الكشميريين حُرموا من ممارسته طوال 78 عامًا، في ظل استمرار الاحتلال الهندي غير القانوني.

وأوضح أن إقليم جامو وكشمير لا يزال من أكثر المناطق عسكرة في العالم حيث يعاني سكانه من القمع والاعتقالات التعسفية وحظر الأحزاب السياسية التي تعكس تطلعاتهم الحقيقية في محاولة ممنهجة لإسكات أصواتهم وكسر إرادتهم.

وأشار شهباز شريف إلى أن الهند تواصل اتخاذ إجراءات لتعزيز احتلالها غير القانوني خصوصًا بعد القرارات الأحادية التي أصدرتها في 5 أغسطس 2019 والتي تهدف إلى إحداث تغييرات ديموغرافية وسياسية تحول الكشميريين إلى أقلية في أرضهم.

كما شدد على أن المجتمع الدولي يجب أن يدرك خطورة النزاعات طويلة الأمد مؤكدًا أن تحقيق السلام الدائم في جنوب آسيا لن يكون ممكنًا دون منح الشعب الكشميري حقه في تقرير مصيره بحرية.

وفي ختام كلمته أكد أن قضية جامو وكشمير ستظل محورًا رئيسيًا في السياسة الخارجية لباكستان مجددًا التزام بلاده بتقديم كل أشكال الدعم السياسي والدبلوماسي والأخلاقي للشعب الكشميري حتى تحقيق تطلعاته المشروعة في الحرية والاستقلال.