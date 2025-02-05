رسميًا.. قائد منتخب العراق يزامل حمدي فتحي في الوكرة القطري

أعلن نادي الوكرة القطري، الذي يضم بين صفوفه النجم المصري حمدي فتحي، تعاقده رسميًا اليوم الأربعاء، مع قائد منتخب العراق أيمن حسين.

تعاقد الوكرة مع المهاجم العراقي أيمن حسن خلال فترة الانتقالات الشتوية الجارية، لنهاية الموسم الحالي قادمًا من نادي الخور القطري.

يمتلك أيمن حسين عقدًا مع الخور القطري ينتهي في صيف عام 2026، قبل أن ينتقل إلى الوكرة على سبيل الإعارة لنهاية هذا الموسم.

رحب نادي الوكرة بمهاجم منتخب العراق أيمن حسين، عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي «تويتر» (منصة إكس)، قائلًا: «القناص في قلعة الموج الأزرق.. أيمن حسين وكراوي».

أيمن حسين انضم لفريق الخور القطري خلال الميركاتو الصيفي لعام 2024، قادمًا من فريق القوة الجوية العراقي.

أيمن حسين

أيمن حسين يزامل حمدي فتحي في الوكرة القطري

لعب أيمن حسين 11 مباراة مع الخور في الدوري القطري هذا الموسم، صنع خلالها هدفًا وحيدًا ولم يسجل أي هدف حتى الآن.

شارك حمدي فتحي في 14 مباراة مع الوكرة في الدوري القطري، صنع خلالها هدفًا ولم يسجل أي أهداف حتى الآن أيضًا.

انتقل حمدي فتحي إلى الوكرة القطري، قادمًا من الأهلي في صيف 2023 بعقد لمدة 4 مواسم، ومن المقرر عودته إلى الأهلي للمشاركة في بطولة كأس العالم للأندية 2025.