العاهل الأردني وأمير قطر يبحثان هاتفيًا التطورات الراهنة في غزة والضفة الغربية وسوريا

بحث العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني والشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير دولة قطر خلال اتصال هاتفي، اليوم الأربعاء، التطورات الراهنة، خصوصا في غزة والضفة الغربية وسوريا.

وأكد الملك عبدالله الثاني ضرورة وقف إجراءات الاستيطان، ورفض أية محاولات لضم الأراضي وتهجير الفلسطينيين في غزة والضفة الغربية، مشددا على ضرورة تثبيت الفلسطينيين على أرضهم.

كما شدد العاهل الأردني على ضرورة توحيد الصف الفلسطيني، وتكثيف الجهود العربية والدولية لضمان استدامة وقف إطلاق النار بقطاع غزة، بالإضافة إلى تعزيز الاستجابة الإنسانية في القطاع.

وتم التأكيد، طبقا لبيان الديوان الملكي، على أهمية دعم الأشقاء في سوريا وجهود الحفاظ على وحدتها وسيادتها واستقرارها.