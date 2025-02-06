الليلة.. سيراميكا يواجه فاركو على ملعب المقاولون

يخوض في الخامسة مساء اليوم الخميس، الفريق الأول لكرة القدم بنادي سيراميكا كليوباترا، مباراة قوية مع نظيره فاركو، ضمن مباريات الجولة الثانية عشر لمسابقة الدوري المصري الممتاز، على ملعب عثمان أحمد عثمان بنادي المقاولون العرب في الجبل الأخضر.

سيراميكا كليوباترا يدخل المباراة وفي جعبته 19 نقطة، يحتل بهم المركز الرابع في جدول ترتيب المسابقة المحلية، بينما يدخل الفريق الضيف المباراة وفي جعبته 15 نقطة، يقع بهم في المركز التاسع من جدول ترتيب الدوري.

يدخل سيراميكا كليوباترا المباراة وسط غياب أهم عناصره وهو الجزائري أحمد القندوسي الذي تعرض للطرد المباشر في المباراة الأخيرة، وتقرر على إثر ذلك إيقافه لمدة ثلاث مباريات، كما يفتقد الفريق مجهودات أحمد رمضان بيكهام للإيقاف أيضا بسبب تراكم البطاقات والحصول على الإنذار الثالث.

ويسعى فاركو إلى تحقيق الانتصار خارج أرضه من أجل التقدم خطوة في جدول الترتيب والابتعاد عن منطقة الهبوط، وخوض الدور الثاني من المسابقة بصحبة الأندية المهددة بالنزول إلى دوري المحترفين.