بسبب المراهنات.. حبس المتهم باختلاس مليون جنيه من شركة بالشيخ زايد

أمرت النيابة العامة، بحبس المتهم باختلاس مليون جنيه من عهدته بإحدى الشركات بمدينة الشيخ زايد، 4 أيام احتياطيا على ذمة التحقيقات وطلبت النيابة تحريات المباحث التكميلية حول الواقعة.

تلقى ضباط مباحث الشيخ زايد بمديرية أمن الجيزة، بلاغا من محام وكيلا عن إحدى الشركات، يتهم فيه موظف بالشركة باختلاس مليون جنيه من الخزينة الخاصة بالمخزن.

وبعد إجراء التحريات وتقنين الإجراءات القانونية، تم ضبط المتهم، وبمواجهته أقر بارتكابه الواقعة، مبررًا ذلك بمروره بضائقة مالية عقب خسارته مبالغ مالية أثناء المضاربة على منصات المراهنات الرقمية عبر الإنترنت.

وتم تحرير محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة مباشرة التحقيقات.