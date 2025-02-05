رسميًا.. سيراميكا ينقل مبارياته إلى استاد السويس الجديد

حصل مسئولو نادي سيراميكا كليوباترا، على الموافقات اللازمة لنقل مبارياته في مسابقة الدوري المصري الممتاز من ملعب المقاولون العرب إلى ملعب استاد السويس الجديد بمحافظة الإسماعيلية.

ويخوض سيراميكا مباراة فاركو في الخامسة مساء غد الخميس، ضمن مباريات الجولة الثانية عشر لمسابقة الدوري المصري الممتاز، على ملعب عثمان أحمد عثمان بنادي المقاولون العرب في الجبل الأخضر.

وكانت هناك محاولات من إدارة نادي سيراميكا كليوباترا لنقل المباراة إلى ملعب قناة السويس بمحافظة الإسماعيلية، بعد موافقة كل الأطراف، ولكن الوقت لم يكن في صالح المسئولين في نادي سيراميكا، ليتم في النهاية الاستقرار على خوض المباراة على ملعب المقاولون العرب.

ومن المباراة القادمة سينتقل سيراميكا كليوباترا إلى لعب مبارياته إلى ملعب استاد السويس الجديد بمحافظة الإسماعيلية بدلا من استاد المقاولون العرب بالجبل الأخضر.

ويحتل سيراميكا كليوباترا المركز الرابع في جدول ترتيب المسابقة المحلية برصيد 19 نقطة، بينما يقع فاركو في المركز التاسع برصيد 15 نقطة.