وزيرة التنمية المحلية تتابع جهود تحسين مستوى النظافة بعدد من المحافظات

عقدت الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية، اجتماعاً اليوم الأربعاء مع الأستاذ حسام إمام رئيس مجلس إدارة شركة نهضة مصر للخدمات البيئية الحديثة بمقر الوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة بحضور الدكتور خالد قاسم مساعد وزيرة التنمية المحلية للدعم المؤسسي ودعم السياسات والمهندس أحمد عاطف مدير الوحدة التنفيذية لإدارة قطاع المخلفات الصلبة بالوزارة .

وخلال الاجتماع استعرضت وزيرة التنمية المحلية مع رئيس شركة نهضة مصر الجهود التي قامت بها الشركة خلال الفترة الأخيرة لحل بعض المشكلات والمعوقات التي تواجهها لتقديم مستوي أفضل من خدمات الإدارة المتكالمة للمخلفات من جمع ونقل ورفع المخلفات الصلبة وكنس ونظافة الشوارع والمعالجة والتخلص النهائي الآمن للمخلفات علي مستوي محافظة الإسكندرية وفقاً للعقود المبرمة بين الجانبين و القيام بخدمات جمع ونقل ورفع المخلفات في أحياء شرق وغرب شبرا الخيمة ومدينة الخصوص بالقليوبية وأحياء المعصرة وحلوان بمحافظة القاهرة .



وأكدت الدكتورة منال عوض ، حرص الحكومة علي تحسين مستوي النظافة في جميع محافظات الجمهورية ، والعمل علي الرصد والمتابعة وتقييم الأداء المستمر لشركات القطاع الخاص العاملة في إطار منظومة الإدارة المتكاملة للمخلفات البلدية الصلبة علي أرض المحافظات و تذليل أي عقبات تواجه الشركات المصرية المتخصصة في هذا المجال بما يساهم في أداء أفضل خدمة للمواطنين لتحقيق رضاهم عن تلك الخدمة وجودة الحياة لهم.

ومن جانبه، أكد رئيس شركة نهضة مصر ، أن الشركة مستمرة في بذل المزيد من الجهود عبر جميع العاملين للارتقاء بمنظومة النظافة في محافظات الإسكندرية والقليوبية والقاهرة والعمل علي توفير بيئة نظيفة وآمنة للمواطن المصري علي أرض تلك المحافظات ورفع كفاءة الخدمة .