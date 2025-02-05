ads
الأربعاء 05 فبراير 2025
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

محافظات

برقم الجلوس.. نتيجة الشهادة الإعدادية للفصل الدراسي الأول بالبحر الأحمر

نتيجة الشهاده الإعدادية
نتيجة الشهاده الإعدادية بالبحر الأحمر
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

اعتمد محافظ البحر الأحمر ، نتيجة امتحانات الفصل الدراسي الأول للشهادة الإعدادية بالمحافظة للعام الدراسي 2024/ 2025 ، وبلغت نسبة النجاح في مدارس البحر الاحمر الإعدادية العامة  72.5 %و  نسبة نجاح الإعدادية المهنية  77%  كما اعتمد محافظ البحر الأحمر، و نتائج امتحانات الصم وضعاف السمع والمكفوفين ، وبلغت نسبة النجاح للصم وضعاف السمع 100 % ، كما بلغت نسبة النجاح للمكفوفين و ضعاف البصر 100 % ، واعتمد نتيجة امتحان الشهادة التلمذة الصناعية  وبلغت  نسبة النجاح  100 %

لمعرفة النتيجة برقم الجلوس الرجاء الضغط على الرابط التالي https://drive.google.com/file/d/1-uOzpTj_BMW1meY_R7XZPtAAYIkbDrbZ/view?usp=drivesdk

الاعدادية المهنية الشهادة الاعدادية إمتحانات الفصل الدراسى الأول للشهادة الإعدادية تيجة الشهادة الاعدادية برقم الجلوس عام الدراسى 2024 2025 نتيجة الشهادة الإعدادية للفصل الدراسي الأول