برقم الجلوس.. نتيجة الشهادة الإعدادية للفصل الدراسي الأول بالبحر الأحمر

اعتمد محافظ البحر الأحمر ، نتيجة امتحانات الفصل الدراسي الأول للشهادة الإعدادية بالمحافظة للعام الدراسي 2024/ 2025 ، وبلغت نسبة النجاح في مدارس البحر الاحمر الإعدادية العامة 72.5 %و نسبة نجاح الإعدادية المهنية 77% كما اعتمد محافظ البحر الأحمر، و نتائج امتحانات الصم وضعاف السمع والمكفوفين ، وبلغت نسبة النجاح للصم وضعاف السمع 100 % ، كما بلغت نسبة النجاح للمكفوفين و ضعاف البصر 100 % ، واعتمد نتيجة امتحان الشهادة التلمذة الصناعية وبلغت نسبة النجاح 100 %

لمعرفة النتيجة برقم الجلوس الرجاء الضغط على الرابط التالي https://drive.google.com/file/d/1-uOzpTj_BMW1meY_R7XZPtAAYIkbDrbZ/view?usp=drivesdk