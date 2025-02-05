رسميًا.. سيراميكا يخوض مباراة فاركو على ملعب المقاولون

تقرر إقامة مباراة الفريق الأول لكرة القدم بنادي سيراميكا كليوباترا، مع نظيره فاركو في الخامسة مساء غد الخميس، ضمن مباريات الجولة الثانية عشر لمسابقة الدوري المصري الممتاز، على ملعب عثمان أحمد عثمان بنادي المقاولون العرب في الجبل الأخضر.

وكانت هناك محاولات من إدارة نادي سيراميكا كليوباترا لنقل المباراة إلى ملعب قناة السويس بمحافظة الإسماعيلية، بعد موافقة كل الأطراف، ولكن الوقت لم يكن في صالح المسئولين في نادي سيراميكا، ليتم في النهاية الاستقرار على خوض المباراة على ملعب المقاولون العرب.

ويحتل سيراميكا كليوباترا المركز الرابع في جدول ترتيب المسابقة المحلية برصيد 19 نقطة، بينما يقع فاركو في المركز التاسع برصيد 15 نقطة.