وزيرة الخارجية الألمانية: قطاع غزة ملك للفلسطينيين

أكدت وزيرة الخارجية الألمانية أنالينا بيربوك اليوم الأربعاء أن قطاع غزة ملك للفلسطينيين وأن تهجيرهم منه يعد أمرا غير مقبول ويشمل انتهاكا للقانون الدولي.

وأضافت بيربوك حسبما نُشر على الموقع الرسمي لوزارة الخارجية الألمانية أن مثل هذه الخطوة من شأنها أن تؤدي إلى معاناة جديدة وإثارة المزيد من الكراهية، موضحة أن الحل لا يجب أن يكون على حساب الفلسطينيين.

وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قد أعلن أول أمس الاثنين، خلال مؤتمر صحفي عقده مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو - عزمه السيطرة على قطاع غزة وتهجير الفلسطينيين إلى دول مجاورة، كما أوضح أن الولايات المتحدة هي من ستتولى السيطرة على القطاع.