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الأربعاء 05 فبراير 2025
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

محافظات

جولة مرورية مفاجئة لوكيل أوقاف الفيوم بإدارة أبشواي.. صور

جانب من المتابعة
جانب من المتابعة
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قام الدكتور محمود الشيمي،وكيل وزارة الأوقاف بالفيوم، وبصحبته الشيخ محمد عبد الكريم، عضو لجنة المتابعة بالمديرية، اليوم الأربعاء، بالمرور المفاجئ على إدارة أبشواي؛ لمتابعة حسن سير العمل وانضباطه.
وخلال لقائه بالعاملين، أكد  ضرورة بذل المزيد من الجهد في تكثيف المرور على المساجد، ومتابعة الأنشطة الدعوية؛حتى يؤدي المسجد دوره الحيوي في نشر الفكر الوسطي خدمة لديننا ووطننا.

وأشار إلى أن القيادة الدعوية لابد وأن تكون مؤمنة بالرسالة التي شرفها الله تعالى بها، موجهًا بضرورة أداء الواجب الدعوي والوطني، ومتابعة الحضور والانضباط، مع الحرص على الالتزام بالمظهر المشرف والسلوك المنضبط.

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