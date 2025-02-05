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الأربعاء 05 فبراير 2025
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة لايت

باكستان تجدد التزامها بدعم كفاح الشعب الكشميري

السيد آصف علي زرداري
السيد آصف علي زرداري
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صرح رئيس جمهورية باكستان الإسلامية، آصف علي زرداري، في كلمته بمناسبة يوم التضامن مع كشمير الموافق 5 فبراير 2025 قائلاً: “إن باكستان تجدد التزامها الراسخ بدعم كفاح الشعب الكشميري المشروع من أجل حقه في تقرير المصير”. 

وأكد أن نزاع جامو وكشمير لا يزال من أقدم القضايا الدولية العالقة، مشددًا على أن الإجراءات الأحادية وغير القانونية التي اتخذتها الهند منذ 5 أغسطس 2019 لن تغير من الواقع ولن تثني الكشميريين عن مواصلة نضالهم.

وأضاف أن المجتمع الدولي يتحمل مسؤولية قانونية وأخلاقية تجاه الشعب الكشميري، داعيًا الأمم المتحدة إلى الوفاء بالتزاماتها لدعم حق الكشميريين في تقرير مصيرهم وفق قرارات مجلس الأمن الدولي. 

وأشار إلى أن باكستان ستظل داعمة لكشمير على جميع الأصعدة السياسية والدبلوماسية والأخلاقية حتى تحقيق تطلعات شعبها في الحرية والكرامة.

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