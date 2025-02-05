الأهلي يسابق الزمن لحسم الصفقة الخامسة

يسابق النادي الأهلي الزمن من أجل التعاقد مع الصفقة الخامسة في فترة الانتقالات الشتوية، والتي ستكون في مركز الجناح الأيمن، في ظل حاجة مارسيل كولر إلى لاعب مميز يلعب في هذا المركز، ويفضل أن يكون لاعبا بالقدم اليسرى.

وأعطى محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي التعليمات إلى إدارة التعاقدات بضرورة العمل على قدم وساق لإنهاء تلك الصفقة في أسرع وقت ممكن، قبل إغلاق باب القيد المحلي في مصر في الثامن من شهر فبراير الجاري.

ويسعى الخطيب إلى الانتهاء من ترميم الفريق قبل إغلاق باب القيد، والانشغال بالمباريات المحلية والقارية، في ظل صعوبة المنافسة على لقب الدوري هذا الموسم بوجود نادي بيراميدز على القمة، بالإضافة إلى الرغبة القوية في الحفاظ على لقب دوري أبطال أفريقيا.