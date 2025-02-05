ads
الأربعاء 05 فبراير 2025
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

فضائيات

ملك الأردن يؤكد للرئيس الفلسطيني ضرورة تحقيق السلام العادل ورفض التهجير

العاهل الأردني الملك
العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

أكد العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني، خلال لقائه الرئيس الفلسطيني محمود عباس، أهمية تحقيق السلام العادل والشامل على أساس حل الدولتين، بما يفضي إلى قيام الدولة الفلسطينية المستقلة، حسبما أفادت قناة "القاهرة الإخبارية"، في نبأ عاجل.

وشدد على موقف بلاده الثابت والداعم للفلسطينيين في نيل حقوقهم المشروعة، مشيرًا إلى ضرورة وقف الاستيطان ورفض أي محاولات لضم الأراضي أو تهجير الفلسطينيين في غزة والضفة الغربية، مع التأكيد على أهمية تثبيت الفلسطينيين في أرضهم.

كما دعا إلى استدامة وقف إطلاق النار في غزة، وتكثيف الجهود الدولية لمضاعفة المساعدات وضمان وصولها إلى جميع مناطق القطاع.

العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني الرئيس الفلسطيني محمود عباس الدولة الفلسطينية