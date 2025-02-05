ملك الأردن يؤكد للرئيس الفلسطيني ضرورة تحقيق السلام العادل ورفض التهجير

أكد العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني، خلال لقائه الرئيس الفلسطيني محمود عباس، أهمية تحقيق السلام العادل والشامل على أساس حل الدولتين، بما يفضي إلى قيام الدولة الفلسطينية المستقلة، حسبما أفادت قناة "القاهرة الإخبارية"، في نبأ عاجل.

وشدد على موقف بلاده الثابت والداعم للفلسطينيين في نيل حقوقهم المشروعة، مشيرًا إلى ضرورة وقف الاستيطان ورفض أي محاولات لضم الأراضي أو تهجير الفلسطينيين في غزة والضفة الغربية، مع التأكيد على أهمية تثبيت الفلسطينيين في أرضهم.

كما دعا إلى استدامة وقف إطلاق النار في غزة، وتكثيف الجهود الدولية لمضاعفة المساعدات وضمان وصولها إلى جميع مناطق القطاع.