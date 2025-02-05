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الأربعاء 05 فبراير 2025
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة سبورت

الأهلي يجهز أحمد رضا لدخول التشكيل الأساسي

أحمد رضا
أحمد رضا
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منح السويسري مارسيل كولر المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي تعليماته إلى الجهاز الفني والمساعد بسرعة تجهيز لاعب الوسط أحمد رضا الوافد الجديد من نادي بتروجت، ليدخل في منظومة العمل الأهلاوية ويكون له دورًا مع النادي خلال المباريات المقبلة سواء في بطولة الدوري أو في بطولة دوري أبطال أفريقيا. 

ونال أحمد رضا إعجاب مارسيل كولر، حيث يرى المدير الفني السويسري أن لاعب بتروجت السابق يمتلك إمكانات فنية تؤهله للعب في النادي الأهلي، ولكنه يحتاح إلى التعرف أكثر على طريقة لعب النادي الأهلي والدخول في منظومة العمل مع زملائه بالطريقة التي يرغب بها مارسيل.

ويسعى الجهاز المساعد لمارسيل كولر إلى تحفيظ أحمد رضا مهامه في وسط الملعب، وتأدية المطلوب منه بما لا يضر النظام العام للفريق، ويرى كولر أنه يحتاج إلى الصبر على أحمد رضا وعدم الدفع به سريعا في ظل تألق لاعبي الوسط، بالإضافة إلى دخول ثلاثة عناصر جديدة على الفريق دفعة واحدة هم العش وجراديشار وأشرف بن شرقي، ودخول الرابع قد يؤثر على الفريق. 

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