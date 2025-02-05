الجمعة القادمة.. أوقاف الفيوم تفتتح 9 مساجد جديدة

تواصل وزارة الأوقاف جهودها لإعمار بيوت الله –عز وجل– بافتتاح 9 مساجد جديدة،بمديرية أوقاف الفيوم، الجمعة القادمة 7 من فبراير 2025م، (7) مساجد منها بنظام الإحلال والتجديد، و (2) مسجدًا صيانة وتطويرًا، جاء ذلك تنفيذا لتعليمات وزير الأوقاف الدكتور أسامة الأزهري، ورعاية الدكتور محمود الشيمي، وكيل وزارة الأوقاف بالفيوم.

وقد شهدت قائمة المساجد المقرر افتتاحها تنوعًا جغرافيًا واسعًا، بيانها كالتالي:1- الهدى – بندر طامية؛ ومسجد: أبو بكر الصديق، عزبة الأعمى – مركز إطسا.

2- مسجد: الإيمان، الطوبجي، قرية العزيزية – مركز طامية 3- مسجد: عبد الحافظ مصطفى، عزبة عاشور، قرية سرسنا – مركز طامية.

4- مسجد: محمد عبد الجليل، قرية العزيزية – مركز طامية 5- مسجد: العرب، قرية جبلة – مركز سنورس.

6- مسجد: الرحمن، أبو شومة، قرية العجميين- مركز إبشواي 7- إنشاء مسجد: الرحمن– العامرية.

8- صيانة مسجد: المقابر، قرية الشيخ فضل – مركز الفيوم 9- مسجد: المغازي – بندر الفيوم؛ ومسجد: علي مفتاح، قرية معصرة صاوي – مركز طامية.