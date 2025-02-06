كولر يغير طريقة لعب الأهلي بسبب الصفقات الجديدة

قرر السويسري مارسيل كولر المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الأهلي، تغيير طريقة اللعب بعد الصفقات التي أبرمها الفريق خلال الفترة الماضية، والتي كان أبرزها التعاقد مع السلوفيني جراديشار في مركز المهاجم، وأشرف بن شرقي في مركز الجناح الأيمن، بالإضافة إلى أحمد رضا لاعب وسط الملعب، وأحمد العش الذي يلعب في قلب مركز الدفاع.

ويسعى كولر إلى تغيير طريقة اللعب من خلال اللعب برأسي حربة بعد عودة الفلسطيني وسام أبو علي من الإصابة، وعندما يصبح جاهزًا فسيدفع كولر بالثنائي أبو علي وجراديشار، ليكون الفريق ذات أنياب هجومية أكبر في ظل الأوراق المتعددة التي بات يمتلكها المدير الفني.

وسوف يعود إمام عاشور إلى مركز وسط الملعب مرة أخرى، حيث سيلعب المغربي أشرف بن شرقي في مركز الجناح الأيسر وهو المكان الذي كان يشغله إمام عاشور في سابق المباريات وأجاد فيه بشكل كبير، ونجح من خلاله أن يكون على قمة هدافي مسابقة الدوري المصري الممتاز.