ذكرى ميلاد فاروق الفيشاوي.. تمنى تجسيد شخصية المطران السوري هيلاريون كابوتشي

نجح الفنان فاروق الفيشاوي في تقديم عدد من الأعمال الفنية المؤثرة حتى وقتنا هذا، حيث قدم أدوار متميزة ومتنوعة حفر من خلالها اسمه بأحرف من الذهب، تحل علينا ذكرى ميلاد حاوي السينما المصرية فاروق الفيشاوي الذي ولد في مثل هذا اليوم عام 1952.

فاروق الفيشاوي كان يتمنى تقديم شخصية “هيلاريون كابوتشي”

كشف الفنان فاروق الفيشاوي عن حلمه في لقاء سابق له مع الإعلامية منى الشاذلي ببرنامج "معكم" قائلًا: "اتمنى تجسيد شخصية المطران السوري هيلاريون كابوتشي" الذي رحل عن عالمنا في يناير 2017 عن عمر يناهز 94 عامًا.

بدأ هذا الحلم مع الفنان الراحل منذ عام 2005 خلال تواجد المخرج العالمي مصطفى العقاد في مهرجان القاهرة السينمائي الدولي، إذ عادت مفاوضات حول إنتاج العمل بالتعاون مع المنتج ممدوح الليثي.

رحل العقاد وممدوح الليثي ومحسن زايد، وتمسك الفيشاوي بحلمه في تقديم الفيلم، وعقد عدة جلسات مع المخرج عمر عبد العزيز لإحياء المشروع، وحاول مع جهات مصرية وعربية المشاركة في تمويله، لكن مع ارتفاع الميزانية والحاجة إلى تصويره في أكثر من بلد، توقف دون خروج العمل للنور.

عُرف "هيلاريون كابوتشي" بمواقفه الوطنية المعارضة للاحتلال الإسرائيلي في فلسطين، وعمل سرًا على دعم المقاومة، وقام بزيارة مصر في بداية الثمانينات بعد 4 سنوات قضاها معتقل بالسجون الإسرائيلية، وكان أول من عرض عليه مشروع تنفيذ قصة كفاحه في السينما المصرية مخرج الأفلام التسجيلية حسام علي، وعقد معه جلسة استمرت أربعة ساعات قام أثناءها بتسجيل قصة كفاحه البطولية ودعمه للمقاومة الفلسطينية.

أبرز أعمال فاروق الفيشاوي الفنية

قدم الفنان فاروق الفيشاوي نحو 300 عمل فني ما بين أفلام سينمائية ومسلسلات ومسرحيات وسهرات إذاعية من أبرزها في السينما "المشبوه" و"الباطنية"، و"حنفي الأبهة"، "فتاة من إسرائيل"، و"القرداتى"، "الجاسوسة حكمت فهمي" "الشيطان يغني" و"وحوش في الميناء" و"المحظوظ" و"الأرملة والشيطان"، و"جبروت امرأة"، و"لعبة الكبار" وكان آخر ظهور له في فيلم "ليلة هنا وسرور" مع الفنان محمد عادل إمام.

ومن أهم أعماله التلفزيونية: "حافة الهاوية، مخلوق اسمه المرأة، حضرات السادة الكدابين، قابيل وقابيل، رجال في المصيدة، أولاد آدم، غوايش، على الزيبق، عصفور في القفص، أبناء العطش".