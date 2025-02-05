68 متدربا بـ "أنشطة التوكاتسو للمدارس القائمة" في الفيوم|صور

شهد الدكتور خالد خلف قبيصي وكيل وزارة التربية والتعليم بالفيوم، فعاليات البرنامج التدريبي' أنشطة التوكاتسو للمدارس القائمة "، وذلك بهدف تحسين مهارات الطلاب وزيادة تفاعلهم في العملية التعليمية، بحضور محمد فتحي مدير عام التعليم العام، وحورية محمود وكيل إدارة شرق الفيوم التعليمية، والسيد هيجوتشي سان Higuchi الخبير الياباني، بقاعات التدريب بمدرسة عائشة حسانين الثانوية للبنات بشرق الفيوم.

تضمن التدريب في يومه الأول محاور أساسية تشمل:

- نشاط الريادة اليومية: الذي يهدف إلى تعزيز روح القيادة والمسؤولية لدى الطلاب.

- المناقشات التوجيهية : التي تسهم في تعزيز التفكير النقدي وتوجيه الطلاب نحو المهارات الحياتية الأساسية.

أما في اليوم الثاني من التدريب، تضمن على:

- نشاط مجلس الفصل : الذي يعزز من مهارات التعاون الجماعي واتخاذ القرارات داخل الفصول الدراسية.

- الفعاليات والتنظيف: التي تهدف إلى غرس قيم النظافة والانضباط في الطلاب وتعزيز مشاركتهم في العناية بمحيطهم المدرسي.

ويشمل البرنامج التدريبي، تدريب منسقي أنشطة التوكاتسو بعدد 4 مدارس، للتدريب على أنشطة التوكاتسو بالمدارس القائمة (مدرسة الحريشي للتعليم الأساسي بإدارة غرب الفيوم - مدرسة كفر محفوظ للتعليم الأساسي بادارة طامية - مدرسة دمو للتعليم الأساسي بشرق الفيوم - مدرسة جبل سعد للتعليم الأساسي بإدارة يوسف الصديق التعليمية).

وأشار إلى أهمية هذه الأنشطة في تطوير شخصية الطلاب، وتعزيز مهاراتهم الاجتماعية والقيادية، بما يساهم في تحقيق بيئة مدرسية منتجة ومؤثرة، مؤكدًا أن هذه الأنشطة هي جزء من الجهود المستمرة التي تبذلها المديرية لتحسين العملية التعليمية وتنمية مهارات الطلاب بشكل شامل.

جدير بالذكر، حضر التدريب الدكتورة نور الهدى أحمد راشد مسئول المدارس القائمة بالوزارة، و سوسن الشيمي وحدة المدارس اليابانية، والدكتور طارق فاروق منسق اقليمي بوحدة المدارس اليابانية، والدكتور هاني فوزي مسئول "توكاتسو" ومنسق المحافظة للمدارس اليابانية، وفاتن عبد الستار، ومي محمود، ورجب محمد طه، وهند فتح الباب مسئولي “توكاتسو”.

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