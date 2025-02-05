كولر ينهي ملف الراحلين ويوافق على انتقال نيدفيد للمصري

يعكف السويسري مارسيل كولر المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الأهلي على الانتهاء من ملف الراحلين عن الفريق في يناير الجاري، بعدما أبرم الفريق عدد من الصفقات القوية والتي ستضيف من الناحية الفنية بشكل كبير جدا، ولا بد من خروج بعض اللاعبين سواء على سبيل البيع النهائي أو الإعارة.



وفي هذا الإطار وافق مارسيل كولر على رحيل كريم نيدفيد لاعب الفريق في تلك الفترة، بعد التعاقد مع أحمد رضا لاعب بتروجت، وأعطى إدارة النادي الضوء الأخضر من أجل بيع اللاعب أو إعارته في تلك الفترة، وهي رغبة تكاد تكون مشتركة بين المدير الفني ونيدفيد نفسه.



وتلقى نيدفيد عرضًا من النادي المصري البورسعيدي عن طريق المدير الفني الكابتن علي ماهر الذي يرتبط بعلاقة قوية مع اللاعب، ولكن مجلس الأهلي كان قد اتخذ قرارًا بمنع التعامل مع مجلس المصري، لذلك يتم تسويق اللاعب في نادي مختلف، وإن لم ينجح ذلك الأمر سيتم فسخ عقد نيدفيد ليرحل بعدها مجانا إلى المصري البورسعيدي دون تعامل رسمي بين إدارة الناديين.