كولر يتحفظ على صفقة رشاد المتولي لاعب بتروجت

تسارعت وتيرة الأحداث داخل النادي الأهلي، بعدما فُتحت شهية مسئولي فريق الكرة على الصفقات الجديدة والتدعيمات القوية في فترة الانتقالات الشتوية الجارية، أو حتى في نهاية الموسم الجاري، بعدما أبرم المارد الأحمر عدد من الصفقات للشتاء الحالي، بالإضافة إلى صفقتين للصيف المقبل، هما حمدي فتحي من نادي الوكرة القطري استعارة لفترة كأس العالم للأندية فقط، ومحمود حسن تريزيجيه من نادي طرابزون التركي لمدة 5 سنوات.

وفي هذا الإطار تسعى إدارة النادي إلى التعاقد مع رشاد المتولي لاعب فريق بتروجت الذي ينتهي عقده مع فريقه البترولي ستة أشهر فقط، ولم يوقع على عقود التجديد حتى الآن، وهو ما جعل الأهلي يدرس الأمر باستعارة اللاعب في يناير الجاري، حيث يضع مسئولو الأهلي 15 مليون جنيه كحد أقصى لشراء الأشهر الستة المتبقية من عقده.

وقالت مصادر داخل الاهلي إن الجهاز الفني بقيادة السويسري مارسيل كولر يتحفظ على فكرة التعاقد مع رشاد المتولي في تلك الفترة، ولكنه ترك حرية الأمر لإدارة النادي الأهلي في هذا الملف، ولكن من الناحية الفنية فهو لا يحتاج إلى خدماته في تلك الفترة، ولذلك ظهر مقترح بالتعاقد مع اللاعب في يناير الجاري، وإعارته إلى أحد الاندية سواء زد أو سيراميكا كليوباترا، ومن المنتظر أن يتم حسم صفقة اللاعب خلال الساعات القليلة المقبلة.