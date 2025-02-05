افتتاح معرض أيادي مصر للحرف اليدوية التراثية بكفرالشيخ

افتتح اللواء علاء عبدالمعطي، محافظ كفرالشيخ، اليوم الأربعاء، بحضور، اللواء أشرف الجندي، محافظ الغربية، واللواء طارق مرزوق، محافظ الدقهلية، معرض «أيادي مصر» للحرف اليدوية والتراثية، وذلك بحضور الدكتور عبدالرازق دسوقي، رئيس جامعة كفرالشيخ، والدكتور عمرو البشبيشي، نائب محافظ كفرالشيخ، وحنان مجدي، نائب محافظ الوادي الجديد، وهند عبدالحليم، نائب محافظ الجيزة، والمهندسة لبنى عبدالعزيز، نائب محافظ الشرقية، والمهندسة أميرة صلاح، نائب محافظ الإسكندرية، والدكتور حازم الديب، نائب محافظ البحيرة، واللواء محمد شوقي بدر السكرتير العام للمحافظة، واللواء محمد شعير السكرتير العام المساعد.

ورحب محافظ كفرالشيخ، بالضيوف معبرًا عن سعادته البالغة لاستضافة هذا الحدث الكبير الذي يسلط الضوء على التراث المصري العريق، مؤكدًا أن هذا المعرض يمثل فرصة رائعة لتعزيز التعاون بين المحافظات المختلفة، كما يعكس الاهتمام المتزايد بدعم الحرف اليدوية والتراثية في مصر.

وأوضح محافظ كفرالشيخ، أن المعرض يشارك فيه 17 محافظة على مدار يومين، ويعرض مجموعة متنوعة من منتجات الحرف اليدوية والتراثية التي تعكس تاريخ وثقافة مصر المتنوعة، مشيرًا إلى أن المعرض يسلط الضوء على المهارات الفنية المميزة التي تتمتع بها هذه المحافظات، ودعم الحرف اليدوية والتراثية، فضلًا عن توفير فرص عمل للأيدي العاملة الماهرة.

‏فيما قدم اللواء دكتور علاء عبد المعطي، محافظ كفر الشيخ، درع المحافظة هدية تذكارية للواء أشرف الجندي، محافظ الغربية، واللواء طارق مرزوق، محافظ الدقهلية، وحنان مجدي، نائب محافظ الوادي الجديد، وهند عبدالحليم، نائب محافظ الجيزة، والمهندسة لبنى عبدالعزيز، نائب محافظ الشرقية، والمهندسة أميرة صلاح، نائب محافظ الإسكندرية، والدكتور حازم الديب، نائب محافظ البحيرة.

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