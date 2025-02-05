تساقط للأمطار الخفيفة على طقس الإسكندرية وسط تجمع للسحب الكثيفة

تشهد محافظة الإسكندرية تجمع للسحب المنخفضة والكثيفة المحملة بالأمطار الرعدية، مع الرياح الشديدة والتي بلغت سرعتها 35 كم/ ساعة، مع نسبة رطوبة 60%، وانخفاض درجة الحرارة والتي سجلت 15 درجة مئوية مع توقعات بانخفاضها خلال الساعات القادمة ليزيد إحساس البرودة ليلً.

وتتساقط الامطار الخفيفة على بعض المناطق، وذلك تزامنًا مع توقعات الهيئة العامة للأرصاد الجوية، والتي أعلنت عبر حسابها الرسمي على مواقع التواصل الاجتماعي، عن سيطرة غطاء سحابى من السحب المنخفضة والمتوسطة والعالية يغطى سماء القاهرة يصاحبه سقوط أمطار خفيفة على مناطق متفرقة، كما تنشط الرياح أحيانا على بعض المناطق.

ومن المتوقع أن تبدأ على السواحل الشمالية ومع تقدم ساعات الليل تؤثر على المناطق الداخلية، تكون عناصرها الأساسية وترتيبهم طبقاً للأهمية ومنها نشاط الرياح الشمالية الغربية قد تكون مثيرة للرمال والأتربة على مناطق.

و تشهد المحافظة اضطراب فى حركة الملاحة البحرية على البحر المتوسط حيث متوقع ان يصل ارتفاع الأمواج من (٦:٤متر) انخفاض فى درجات الحرارة بمعدل من (٣:٢ )درجة مئوية، وسقوط أمطار متفاوتة الشدة على شمال البلاد والقاهرة الكبرى مهيأة خلال فترات المساء اليوم لسقوط أمطار خفيفة على مناطق متفرقة.

وأكد الفريق أحمد خالد حسن سعيد محافظ الإسكندرية على رفع درجة الاستعداد والطوارئ القصوى في جميع الأجهزة التنفيذية والجهات المعنية للتعامل مع حالة عدم الاستقرار في الأحوال الجوية، وتوقعات هيئة الأرصاد الجوية والتي تشير إلى تعرض المحافظة إلى نشاط للرياح من 40: 60 كم / ساعة، وارتفاع الأمواج من 4: 6 متر، وأمطار متفاوتة الشدة.