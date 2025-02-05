بعد غلقها 4 أيام.. حديقة حيوان الفيوم تستأنف العمل من جديد بعد واقعة الأسد

استأنفت حديقة الحيوان بمحافظة الفيوم، استقبال زوارها اليوم الأربعاء، بعد فترة غلق دامت 4 أيام بسبب حادث افتراس أسد لحارسه يوم الجمعة الماضي، وأغلقت الحديقة، أبوابها أمام الزائرين يوم السبت، واستأنفت العمل اليوم الاربعاء، كما انتهت إدارة الحديقة منذ يوم السبت الماضي، من الدفن الصحي الأمن لجيفة الأسد المفترس، بإشراف من مديرية الطب البيطري وجهاز حماية البيئة، بالمدفن الصحي للنفايات بالظهير الصحراوي للفيوم، بعد أن تم تصفية الأسد بعد افتراس حارسه، إذ تحول الي حالة من الهياج، كان يخشي علي العاملين منه.



وكان قد لقي حارس الأسود بحديقة حيوان الفيوم مصرعه، بعد أن فتك به أحد الأسود بالحديقة، وتم نقل الجثة إلى مشرحة مستشفى الفيوم العام، تحت تصرف النيابة العامة.

كان اللواء أحمد عزت مدير أمن الفيوم، قد تلقي إخطارا من مأمور قسم شرطة أول الفيوم، يفيد بورود اشارة من غرفة عمليات شرطة النجدة بتعرض حارس الأسود بحديقة الحيوان لهجوم أسد، ما أدى إلى مصرع الحارس، على الفور انتقلت قوات الأمن وسيارات الإسعاف إلى موقع البلاغ، وتبين مصرع حارس الأسود، سعيد جابر علي 47 سنة، بسبب هجوم الأسد عليه أثناء تواجده ببيت الأسود، وتم نقل الجثة إلى مشرحة مستشفى الفيوم العام.

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