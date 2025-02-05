دار الكتب تحصد جائزة تحقيق التراث في معرض الكتاب.. صور

فاز كتاب "نزهة النفوس والأفكار في خواص الحيوان والنبات والأحجار" بجائزة معرض القاهرة الدولي للكتاب في دورته السادسة والخمسين في مجال تحقيق التراث.

الكتاب صادر عن مركز تحقيق التراث التابع للإدارة المركزية للمراكز العلمية بدار الكتب والوثائق القومية، وهو من تأليف ابن داود الدمشقي أبي الفرج عبد الرحمن بن أبي بكر (المتوفى سنة 856 هـ )، و تحقيق الدكتور أشرف غنام وإكرامي عشري، وراجعه الدكتور عامر النجار.

وورد في مقدمة التحقيق:

أن هذا هو الجزء الثالث من كتاب نزهة النفوس والأفكار في خواص الحيوان والنبات والأحجار)، لعبد الرحمن بن أبي بكر بن داود الصالحي؛ ويشمل أنواعا من النباتات والأعشاب والحيوانات والمعادن والأحجار، وذكر فوائدها المتعددة وطرائق الانتفاع بها، وقدر رتبها المصنف، كعادته في الجزأين السابقين، على حروف المعجم مقسما كل حرف إلى أنواع: الحيوان، والطير، والنبات، والمعادن والأحجار.

ويبدأ هذا الجزء بـ (باب حرف الفاء)، وينتهي إلى آخر (باب حرف الياء)، واعتمد تحقيق هذا الجزء على نسختين غير التي اعتمدت في تحقيق الجزء الأول من الكتاب، وهما:

النسخة الأولى (أ):

نسخة خطية تامة محفوظة في مكتبة كوبريلي - تركيا، تحت رقم (197) (1)، تقع في مجلد واحد يحتوي الجزأين : الثاني، والثالث، وهو آخر الكتاب

والنسخة الثانية (ب):

نسخة خطية تامة محفوظة أيضاً في مكتبة كوبريلي - تركيا تحت رقم (988).

أولها: باب حرف إلقاء

وآخرها: فهذا ما أخبرت به الرواة في الآفاق وما حوته الدفاتر والأوراق، وتقع في مجلد واحد، (202) ورقة ، مكتوبة بخط نسخ، بالمداد الأسود والعناوين بالحمرة، وصفحة العنوان مذهبة وملونة ومزخرفة ومؤطرة، وهي ذاتها النسخة المعتمدة في تحقيق الجزء الثاني للكتاب.

ومن بين ما اشتمل الكتاب في باب حرفي الفاء والقاف وغيرهما خواص الحيوانات من ( الدواب من الأهلي والوحشي، الطير، الهوام والحشرات، حيوان الماء) و (خواص الأشجار والنبات والأحجار، النبات الذي ليس له ساق يتخشب، المعادن والأحجار).

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