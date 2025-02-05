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الأربعاء 05 فبراير 2025
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

محافظات

ضعف مياه الشرب عن بعض مناطق غرب الإسكندرية لمدة 12 ساعة غدًا

انقطاع المياه في
انقطاع المياه في الإسكندرية
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أعلنت شركة مياه الشرب بالإسكندرية عن حدوث ضعف في مياه الشرب بعدد من مناطق غرب المحافظة، وذلك يوم الخميس الموافق 6 فبراير 2025.

وأوضحت الشركة في بيانها الصادر اليوم أن مناطق الورديان والقباري وبعض المناطق الأخرى في غرب الإسكندرية سوف تتأثر بانقطاع المياه بسبب أعمال إصلاح خط المياه الناقل إلى غرب الإسكندرية بقطر 1000 مم بالطريق الزراعي أمام نادي الصيد.

وأشار البيان إلى أن ضعف المياه سيبدأ في تمام الساعة 12 منتصف الليل يوم الخميس، ومن المتوقع أن تستمر الأعمال لمدة 12 ساعة، على أن يتم استعادة الضغوط الطبيعية للمياه فور الانتهاء من أعمال الإصلاح.

ودعت الشركة المواطنين إلى تدبير احتياجاتهم من المياه خلال فترة توقف الخدمة.

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