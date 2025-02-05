مياه الشرب تنظم دورة تدريبية حول نموذج التميز الحكومي المصري

نظمت الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي بالتعاون مع شركة مياه الشرب بالإسكندرية دورة تدريبية مكثفة حول البرنامج التدريبي لنموذج التميز الحكومي المصري، بهدف نشر ثقافة التميز في إدارات الشركة القابضة والشركات التابعة لها.

وشارك في الدورة عدد من المتدربين من إدارات خدمة العملاء، الخط الساخن، مأمونية مياه الشرب والصرف الصحي، الجودة، والنزاهة، وتناول البرنامج التدريبي تعريف المشاركين بمصطلحات التميز المؤسسي، الجوائز الإقليمية والمحلية، رؤية مصر 2030، بالإضافة إلى استعراض نماذج وفئات الجائزة ومستويات النضج والريادة.

وتم تنفيذ الدورة بالمركز الإقليمي للتدريب والاستشارات بشركة مياه الشرب بالإسكندرية، بمشاركة محاضر متخصص من الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري – معهد الإنتاجية والجودة.

وأكد المهندس ممدوح رسلان، رئيس الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي، على أهمية تعزيز ثقافة التميز في جميع المجالات داخل الشركات التابعة لتحقيق أفضل مستويات الأداء المؤسسي.

وأشار إلى أن نشر هذه الثقافة يسهم في الارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للعملاء وتحقيق أهداف رؤية مصر 2030 للتنمية المستدامة.

وأوضح المهندس أحمد جابر، رئيس شركة مياه الشرب بالإسكندرية، أن التدريب يمثل أحد الركائز الأساسية لبناء ورفع كفاءة العاملين، مما يعزز من قدراتهم على تقديم خدمات متميزة للمواطنين.

وأكد على ضرورة استمرار جهود التدريب والتطوير بما يضمن بقاء الشركات في طليعة مقدمي الخدمات المتميزة.