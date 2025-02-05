نائب رئيس جامعة الفيوم يتفقد امتحانات الدراسات العليا بكلية العلوم

تفقد الدكتور عرفه صبري حسن؛ نائبُ رئيس جامعة الفيوم لشئون الدراسات العليا والبحوث امتحانات الدراسات العليا عن الفصل الدراسي الأول للعام الجامعي ٢٠٢٥/٢٠٢٤ بكلية العلوم.

جاء ذلك بحضور الدكتور سمية السيد جودة؛ وكيلِ الكلية لشئون الدراسات العليا والبحوث والقائم بأعمال عميدِ الكلية، وأساتذة المقررات الدراسية؛ للاطمئنان على حسن سَير العملية الامتحانيَّة، وذلك اليوم الأربعاء .

وأشادَ الدكتور عرفه صبري بحُسن الإعداد والتنظيم لأعمال الامتحانات، ووجَّـــــــهَ سيادتُهُ بضرورة تهيئة المناخ المناسب لجميع الدارسين لأداء امتحاناتهم بسهولةٍ ويسر.